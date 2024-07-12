Стендаперка призналась на сцене, что спала с губернатором Чувашии

Михаил Игнатьев руководил Чувашией 10 лет до января 2020 года. Владимир Путин отстранил его от должности из‑за утраты доверия через несколько дней после того, как чиновник попал в скандал. Тогда на встрече с сотрудниками регионального МЧС Игнатьев заставил одного из них подпрыгнуть, чтобы получить ключ от машины. В июне 2020 года экс-губернатор умер от последствий коронавируса.