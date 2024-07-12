Стендаперка призналась на сцене, что спала с губернатором Чувашии

Юмористка Надя Шаклина во время шоу «Стендап за 60 секунд» призналась, что была любовницей бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Выпуск с этим фрагментом можно посмотреть на ютуб-канале «Третий канал».
После своего 60-секундного выступления девушка сказала, что работала в правительстве и Госдуме. На вопрос ведущих, как она туда попала, девушка ответила: «Была любовницей губера».
По словам Шаклиной, она спала с Михаилом Игнатьевым 12 лет назад, когда ей было 20 лет, а чиновнику — 50. Роман с тогдашним главой Чувашии продолжался полгода, отметила юмористка, добавив, что сейчас свободно говорит об их связи, поскольку Игнатьева уже нет в живых.
12 лен назад Шаклина работала журналисткой газеты «Pro Город», брала интервью у Игнатьева, а затем сопровождала его в поездках. По словам комикессы, тогда она была «молода и глупа».
Михаил Игнатьев руководил Чувашией 10 лет до января 2020 года. Владимир Путин отстранил его от должности из‑за утраты доверия через несколько дней после того, как чиновник попал в скандал. Тогда на встрече с сотрудниками регионального МЧС Игнатьев заставил одного из них подпрыгнуть, чтобы получить ключ от машины. В июне 2020 года экс-губернатор умер от последствий коронавируса.