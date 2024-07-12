Алек Болдуин ищет серийного убийцу в трейлере «Города полумесяца»

Сегодня в 21:22
Фото: кадр с канала Lionsgate Movies/YouTube

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер детективного триллера «Город полумесяца» («Crescent City»), который выйдет в кинопрокат 16 августа.

Фильм расскажет о расследовании серии убийств в небольшом городе на юге США, в ходе которого подозреваемыми становятся буквально все, включая работающих над делом полицейских.

По мере того как число жертв таинственного маньяка растет, а его фигура кажется все более таинственной, главного детектива начинают преследовать ужасы его прошлого.

Главные роли в фильме исполнили Терренс Говард («Столкновение»), Исайя Моралес («Как избежать наказания за убийство»), Ники Уилан («Необъяснимое») и Алек Болдуин («Отступники»).

Режиссером ленты выступил Ар Джей Коллинз, снявший «Американского убийцу» и продюсировавший «Бекки в ярости». Сценарий написал Рич Ронат, также работавший над «Американским убийцей», а еще — над «Хозяином» и «Пока мы спим».

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