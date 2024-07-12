Ученые из Колумбийского университета обнаружили в гигиенических тампонах токсичные металлы

Ученые из Колумбийского университета обнаружили в женских гигиенических тампонах токсичные металлы, в том числе свинец. Об этом они сообщили в исследовании, опубликованном в журнале Environment International.
Специалисты изучили продукцию 14 брендов, распространенных в США, странах Европы и Великобритании. В ней выявили высокую концентрацию таких веществ, как кадмий и мышьяк. Они могут оказывать влияние на почки, сердечно-сосудистую систему, кожу и провоцировать респираторные и неврологические недуги.
Свинец нашли во всех проанализированных тампонах. Насколько он опасен для здоровья женщин, неясно. Ученые отметили, что безопасного уровня свинца не бывает: его попадание в кровоток чревато неврологическими, почечными, сердечно-сосудистыми, гематологическими, иммунологическими и репродуктивными заболеваниями.
По мнению исследователей, металлы могли попасть в тампоны из‑за загрязнения впитывающих материалов — хлопка и вискозы. К примеру, хлопковые растения могли впитать токсичные металлы из почвы. Кроме того, металлы могли попасть в гигиенические товары из‑за загрязнения воды в ЕС и США свинцом.
Концентрация свинца в тампонах из неорганических материалов оказалась выше, чем в тех, что произведены из органических. С мышьяком ситуация обстоит противоположным образом, отметили специалисты.
Первый тип тампонов производится из вискозы или смеси хлопка и вискозы, второй же — только из хлопка. При этом при выращивании хлопка используются натуральные удобрения — компост или отходы животноводства. В них как раз и может содержаться мышьяк.
Ученые выразили обеспокоенность результатами своего исследования. Они напомнили, что через влагалище химические вещества попадают в организм, избегая метаболизма и детоксикации — они оказываются сразу в кровотоке. Попадают ли металлы из тампонов в организм женщин, неизвестно.
«Мы не можем рассуждать о потенциальном вреде для здоровья людей, у которых есть менструация. Очень важно, чтобы будущие исследования оценили возможность вымывания металлов из тампонов и их попадания в организм», — отметили исследователи.