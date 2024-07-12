Cypress Hill выступили с симфоническим оркестром, воплотив шутку из «Симпсонов» в жизнь

Американская хип-хоп-группа Cypress Hill превратила шутку из «Симпсонов» в реальность. Рэперы выступили с Лондонским симфоническим оркестром, как это было предсказано в одном из эпизодов мультсериала.
В серии «Гомерпалуза» («Homerpalooza»), вышедшей в 1996 году, Гомер Симпсон отправляется с семьей на музыкальный фестиваль, чтобы произвести впечатление на детей. Там герои проводят время с музыкантами Cypress Hill и The Smashing Pumpkins.
В один момент сотрудник музыкальной площадки спрашивает, кто договорился выступать с Лондонским симфоническим оркестром. Рэперы Cypress Hill решают, что это могли быть они, будучи под кайфом, и играют с оркестром свой трек «Insane in the Brain».
Фанаты много лет просили музыкантов воплотить этот момент в жизнь, и их мечты стали реальностью 10 июля на сцене королевского Альберт-холла. Вместе Лондонским оркестром рэперы исполнили песни со своего второго студийного альбома «Black Sunday», которому в прошлом году исполнилось 30 лет. Трек «Insane in the Brain» был на этой пластинке, а потому тоже прозвучал со сцены.
Рэпер B-Real из Cypress Hill сказал в интервью Би-би-си, что группа обсуждала возможность сыграть с Лондонским симфоническим оркестром с тех пор, как вышел эпизод «Симпсонов». Так что выступление в Альберт-холле — «очень особенное событие» для коллектива, поделился музыкант. Он также поблагодарил создателей «Симпсонов», отметив, что, если бы не мультсериал, вряд ли группа когда‑нибудь сыграла на таком концерте.