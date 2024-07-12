Cypress Hill выступили с симфоническим оркестром, воплотив шутку из «Симпсонов» в жизнь

Рэпер B-Real из Cypress Hill сказал в интервью Би-би-си, что группа обсуждала возможность сыграть с Лондонским симфоническим оркестром с тех пор, как вышел эпизод «Симпсонов». Так что выступление в Альберт-холле — «очень особенное событие» для коллектива, поделился музыкант. Он также поблагодарил создателей «Симпсонов», отметив, что, если бы не мультсериал, вряд ли группа когда‑нибудь сыграла на таком концерте.