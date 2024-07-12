Режиссер Никита Кобелев стал новым худруком Александринского театра

Российского театрального режиссера Никиту Кобелева назначили художественным руководителем Александринского театра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
Бывший худрук Александринки Валерий Фокин перейдет на пост президента театра. Кобелев подчеркнул, что «Фокин не уходит из театра». «Немного изменилась конфигурация, но Фокин остается», — сказал он.
Фокин занимал позицию худрука Александринского театра на протяжении более 20 лет, с августа 2003 года. Он вступил в эту должность, уже будучи народным артистом России и обладателем нескольких государственных премий.
Никита Кобелев окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС в 2011 году. Он работал в Театре им. Маяковского, в том числе заместителем худрука. Кобелев ставил спектакли для МХТ им. Чехова, Театра сатиры, театра «Практика».
В июне 2023 года он стал главным режиссером Александринского театра. Кобелев поставил спектакли «Тварь» и «Воскресение».