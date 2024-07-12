Мужчину, выгнавшего девушку из вагона метро из‑за прически, оштрафовали на 1000 рублей

Суд оштрафовал на 1000 рублей Владимира Сафонова, выгнавшего певицу Настю Ермак из вагона метро из‑за ее короткой прически. Об этом сообщает Baza.
Сафонова признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП).
Ермак в своем телеграм-канале отметила, что ей тоже грозит штраф, причем, как она предполагает, его сумма будет больше. Девушка не уточнила, по какой именно статье ее могут оштрафовать.
По словам певицы, после того как она обратилась в полицию, ей стали поступать угрозы, в том числе расправой. Кроме того, про нее распространяют фейки, которые порочат ее честь и достоинство, говорит Ермак.
«Во-первых, я не пропагандирую ЛГБТ* и никогда не пропагандировала. Во-вторых, никаких сборов я не организовывала, я поддержала своего подписчика, который находился в тяжелой ситуации. Я люблю свою страну, жила и планирую жить в России», — сказала она.
Несколько дней назад бывший сотрудник правоохранительных органов Владимир Сафонов набросился с оскорблениями на Настю Ермак и ее друга в вагоне метро. Он оскорблял приятелей, называл «позором русского народа» и требовал покинуть вагон, толкая в спину, а затем преследовал через весь состав.
Сафонов позже заявил СМИ, что принял девушку за парня из‑за коротких волос. «Я повернул голову — два короткостриженых, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка», — сказал он.
Ермак назвала его доводы оправданиями и подчеркнула, что не целовалась ни с кем в метро. «Мы были вдвоем в наушниках, мы просто стояли и слушали музыку», — отметила певица.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.