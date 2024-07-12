Мужчину, выгнавшего девушку из вагона метро из‑за прически, оштрафовали на 1000 рублей

Сафонов позже заявил СМИ, что принял девушку за парня из‑за коротких волос. «Я повернул голову — два короткостриженых, с крашеными волосами человека целуются с языками. Я до сих пор не понимаю, кто из них мальчик, кто из них девочка», — сказал он.