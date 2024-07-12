«Конь каскадерский»: авторов фильма «Мой любимый чемпион» заподозрили в жестоком обращении с лошадью

«Позволить так издеваться над лошадью на всю страну в мире, где уже существует ИИ, и каскадеры, по сути, вообще уже не нужны, эти люди не просто не борются с жестоким обращением и защищают права лошадей, эти люди спонсируют издевательства над лошадьми», — уверена Овсиенко.