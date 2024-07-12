«Конь каскадерский»: авторов фильма «Мой любимый чемпион» заподозрили в жестоком обращении с лошадью

Создателей фильма «Мой любимый чемпион» заподозрили в жестком обращении с лошадью на площадке. Внимание на кадры со съемок обратила внимание предпринимательница и глава благотворительного фонда для лошадей Lirs Help Елена Овсиенко.
Спортивная драма режиссера Александра Данилова вышла в кинотеатрах России 27 июня, в ней участвуют Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Илья Любимов и Егор Бероев.
На видео лошадь с наездницей на спине бежит к препятствию, пытается его перепрыгнуть, но падает шеей вперед. В момент падения около калитки, из которой вышло животное, на песок вперед так же падают трое участников съемочной группы, которые, вероятно, тянули животное назад за ноги.
«Трое мужчин сзади тянут ноги лошади назад, как только она поднимается над барьером, и лошадь весом около 600 кг приземляется на свою шею и, скорее всего, ломает ее», — уверена Овсиенко.
Предпринимательница отметила аккаунты спорткомплекса Horseka Sport и бренда HorseFactor, а также обратилась к Федерации конного спорта России. Президентка организации Марина Сечина и советник Максим Кретов указаны среди продюсеров картины.
«Позволить так издеваться над лошадью на всю страну в мире, где уже существует ИИ, и каскадеры, по сути, вообще уже не нужны, эти люди не просто не борются с жестоким обращением и защищают права лошадей, эти люди спонсируют издевательства над лошадьми», — уверена Овсиенко.
В тот же вечер спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию и потребовала запретить показ фильма из‑за жестокого обращения с животным. На данный момент ее подписали больше 4500 человек.
«Падение выглядит серьезно и крайне травмоопасно. Видно, что ноги лошади связали веревкой, из‑за которой конь не смог оттолкнуться от земли, потому что двое мужчин на заднем фоне натянули веревку во время отталкивания, а потом упали на землю, оттого что конь стал падать и просто пересилил их. Такое отношение к животным недопустимо», — считает Василюк.
После появления поста Овсиенко пользователи «Кинопоиска» стали массово занижать оценку «Моему любимому чемпиону» — его средний рейтинг сейчас составляет 1,56 балла при более 14 тыс. оценок. На этом же уровне находятся российский хоррор «Дизлайк» и комедия «Никто не знает про секс-2».
Режиссер картины Александр Данилов в беседе с Shot назвал коня каскадерским и подчеркнул, что безопасность актеров и лошадей была в приоритете у съемочной группы. По его словам, трюк на видео выполнила команда каскадеров-профессионалов, в том числе специально подготовленный каскадерский конь. Постановщик добавил, что для сцены специально изготовили мягкие бревна препятствия.
Данилов заявил, что питомец не хромает, чувствует себя хорошо и снялся еще в ряде проектов, съемочная команда уважает «конный мир и их чувства».
В ФКСР также заметили, что для выполнения трюка «было привлечено подготовленное животное, регулярно проходящее специальный тренинг», а сцену сняли с участием и под контролем профессиональных каскадеров и тренеров.
«Трюк был исполнен на высочайшем профессиональном уровне, с применением всех возможных мер безопасности, и в первую очередь по отношению к лошади. Команда, готовившая данный трюк, постоянно работает в сфере кинопроизводства и обладает уникальным беспрецедентным опытом», — добавили в организации.
«Федерация выражает уверенность в том, что фильм будет тепло воспринят публикой, которая сможет оценить работу профессионалов, проделанную на всех направлениях в процессе производства. Желаем всем приятного просмотра картины, посвященной настоящей дружбе и искренней любви к лошади, торжеству семейных ценностей», — говорится в посте.
Совсем другое мнение выразил президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков в разговоре с «Москвой 24». Он уверен, что авторы картины непрофессионально подошли к своим обязанностям, а подобные трюки были запрещены после появления Ассоциации каскадеров.
«Мы заставили наших ребят учить лошадей делать завал. Причем она падала сама, ей не надо было помогать. По договоренности со всадником лошадь по команде падала в нужном направлении без последствий и для себя, и для всадника. А то, что вы видели, — это смертельно опасная история, такие вещи надо пресекать», — подчеркнул эксперт.