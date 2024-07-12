Вышел новый эпизод «Антологии технологий». В нем рассказали, как устроена поддержка «Яндекс Такси»

На ютуб-канале «Яндекс Go» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вышел пятый эпизод сериала «Антология технологий». В нем рассказали, как устроена служба поддержки «Яндекс Такси».
Сотрудники сервиса поделились, какие технологии позволяют обрабатывать около 1,5 млн обращений еженедельно. Их в компании, в частности, распределяют по темам и перенаправляют нужным специалистам.
В работе службе поддержки помогает искусственный интеллект: он отвечает на многие обращения. По словам представителей сервиса, большинство собеседников даже не замечают разницы между ИИ и реальным человеком.
В эпизоде рассказывают, почему поддержка не сможет оперативно работать без умных алгоритмов, какую роль в ее работе играет GPT, а также раскрывают секрет, кто такая Роза и почему с ней любят беседовать пассажиры такси.
В создании выпуска приняла участие актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки». Она озвучила закадровый текст серии.
«Антология технологий» — сериал о нейросетях, ML-моделях и алгоритмах «Яндекс Такси». Его первый эпизод, о ценообразовании сервиса, вышел в 2023 году. Остальные предыдущие серии были посвящены безопасности в поездке, работе приложения и надежности сервиса. Из выпусков проекта можно узнать, почему зимой поездки на такси дороже, правда ли, что приложение быстро разряжает телефон, и как система борется с лихачами на дорогах.