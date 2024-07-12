Вышел новый эпизод «Антологии технологий». В нем рассказали, как устроена поддержка «Яндекс Такси»

«Антология технологий» — сериал о нейросетях, ML-моделях и алгоритмах «Яндекс Такси». Его первый эпизод, о ценообразовании сервиса, вышел в 2023 году. Остальные предыдущие серии были посвящены безопасности в поездке, работе приложения и надежности сервиса. Из выпусков проекта можно узнать, почему зимой поездки на такси дороже, правда ли, что приложение быстро разряжает телефон, и как система борется с лихачами на дорогах.