В Швейцарии консерваторы пытаются сорвать «Евровидение» за «прославление сатанизма»

Один из руководителей EDU Самуэль Куллманн заявил, что его партия обеспокоена тем, что «Евровидение» все чаще «празднует или, по крайней мере, терпимо относится к сатанизму и оккультизму». «Все больше артистов представляют откровенно оккультные послания и подчеркивают их соответствующими символами», — сказал он.