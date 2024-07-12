В Швейцарии консерваторы пытаются сорвать «Евровидение» за «прославление сатанизма»

Консервативные группы пытаются помешать Швейцарии принять «Евровидение» в следующем году, заставив провести бюджетные референдумы в потенциальных городах-организаторах, передает The Guardian.
По словам активистов, музыкальный конкурс — это «пропагандистское мероприятие», которое «прославляет сатанизм и оккультизм».
Швейцария получила право на проведение крупнейшего в мире музыкального события после того, как представитель страны певец Немо победил в Швеции с песней «The Code». На проведение пятидневного события подали заявки Цюрих, Женева, Берн и Базель.
Христианская консервативная партия «Федеральный демократический союз Швейцарии» (EDU) заявила, что будет добиваться голосования в городах, подавших заявки на проведение конкурса.
«Конкурс „Евровидение“ — это отвратительная пропагандистская акция. Страна, которая предоставляет сцену для такого отвратительного мусора, не поднимает свой имидж, а лишь демонстрирует собственное интеллектуальное падение», — написала партия в социальных сетях.
Один из руководителей EDU Самуэль Куллманн заявил, что его партия обеспокоена тем, что «Евровидение» все чаще «празднует или, по крайней мере, терпимо относится к сатанизму и оккультизму». «Все больше артистов представляют откровенно оккультные послания и подчеркивают их соответствующими символами», — сказал он.
В выступлении ирландской певицы Bambie Thug на конкурсе 2024 года участвовал рогатый танцор, похожий на дьявола, и круг свечей с пентаграммой. В финале в Мальме Немо стал первым небинарным артистом, победившим на конкурсе за всю его 68-летнюю историю, с песней, воспевающей его идентичность вне мужских и женских гендерных норм.
EDU занимает всего одно место в Национальном совете Швейцарии, но ее призывы к проведению референдумов поддержали и более популярные правые партии Швейцарская народная партия (SVP) и Ассоциация швейцарских налогоплательщиков.