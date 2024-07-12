Победившая в Каннах «Анора» с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат 17 октября

Главные роли в картины сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, а также американская актриса Майки Мэдисон. «Анора» рассказывает историю о секс-работнице с Бруклина, которую берет в жены сын русского олигарха, а его свадьбу пытаются расстроить его родители.