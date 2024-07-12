Победившая в Каннах «Анора» с Юрой Борисовым выйдет в российский прокат 17 октября

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, взявший главный приз Канн, выйдет в российский прокат 17 октября. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Надежду Мотину, соучредительницу компании Arna Media, которая приобрела права на показ фильма.
Главные роли в картины сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, а также американская актриса Майки Мэдисон. «Анора» рассказывает историю о секс-работнице с Бруклина, которую берет в жены сын русского олигарха, а его свадьбу пытаются расстроить его родители.
В России фильм выйдет почти одновременно с премьерой в США, запланированной на 18 октября. Прокатчиком картины почти во всем мире (кроме Северной Америки, Франции, Израиля и Новой Зеландии, Австралии) выступает Universal.
По мнению главреда портала «Кино-Театр.ру» Жана Просянова, сборы «Аноры» в РФ могут превысить 100 млн рублей «благодаря уникальному сочетанию вводных»: картина победила в Каннах и в ней играют популярные в России актеры.