Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и активистку Пепел Клааса признали иноагентами

Вместе с «ВЧК-ОГПУ» в реестр попал второй проект «Русский криминал», а также их авторы Алишер Абдуллаев и Александр Шварев. Анонимный канал занимается публикацией инсайдов из правоохранительных органов и Минобороны, на него подписаны более 1 млн человек. В Минюсте считают, что проект распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, фейки об армии и материалы иностранных агентов.