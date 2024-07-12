Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и активистку Пепел Клааса признали иноагентами

Минюст обновил реестр иностранных агентов. В новый список вошли телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», активистка Дарья Богданова и юристка Анна Каруличева.
Вместе с «ВЧК-ОГПУ» в реестр попал второй проект «Русский криминал», а также их авторы Алишер Абдуллаев и Александр Шварев. Анонимный канал занимается публикацией инсайдов из правоохранительных органов и Минобороны, на него подписаны более 1 млн человек. В Минюсте считают, что проект распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, фейки об армии и материалы иностранных агентов.
Дарья Богданова известна в соцсетях под ником Пепел Клааса и приходится правнучкой советскому летчику Василию Чкалову. Она часто выступает с критикой российских властей и армии, в твиттере ее читают больше 20 тыс. человек. Ведомство уверено, что девушка распространяет фейки о властях страны, выступает против специальной военной операции на территории Украины, собирает средства в поддержку украинской армии и публикует материалы иноагентов.
Наконец, петербурженка Анна Каруличева известна как бывшая муниципальная депутатка Нарвского округа, в сентябре этого года она собиралась вновь выдвинуться на муниципальных выборах. В Минюсте ее обвиняют в распространении фейков об избирательной системе России и проводимой правительством политике.