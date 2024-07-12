Энтони Маки спасает Харрисона Форда в первом тизере «Капитана Америки: Дивный новый мир»

Маки перенял эстафету роли Капитана у Криса Эванса, который сыграл знаменитую роль в трех предыдущих фильмах о Капитане Америке и четырех фильмах о Мстителях. В конце картины «Мстители: Финал» 2019 года Стив прощается со своими коллегами-супергероями и возвращается в прошлое, чтобы прожить новую жизнь со своей возлюбленной Пегги Картер. Свой легендарный вибраниумный щит он отдает Сэму.