Энтони Маки спасает Харрисона Форда в первом тизере «Капитана Америки: Дивный новый мир»

Студия Marvel представила первый тизер «Капитана Америки: Дивный новый мир». Премьера четвертой части франшизы о «первом мстителе» состоится 14 февраля 2025 года.
Главную роль в блокбастере исполнил Энтони Маки, известный по роли Сокола в предыдущих проектах MCU. Также в картине появятся Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Данни Рамирес, Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон, Шира Хаас и Лив Тайлер.
В трейлере Сэм Уилсон встречает президента США Таддеуса Громовержца Росса (Форд), который предлагает супергерою стать агентом правительства. Ситуация быстро накаляется, когда Уилсон останавливает покушение на политика в Белом доме.
В конце трейлера появляется Красный Халк — новый персонаж вселенной и альтер-эго Громовержца в комиксах Marvel.
Режиссером картины выступил Джулиус Она, работавший над фильмами «Девушка в беде», «Парадокс Кловерфилда» и «Люс».
Маки перенял эстафету роли Капитана у Криса Эванса, который сыграл знаменитую роль в трех предыдущих фильмах о Капитане Америке и четырех фильмах о Мстителях. В конце картины «Мстители: Финал» 2019 года Стив прощается со своими коллегами-супергероями и возвращается в прошлое, чтобы прожить новую жизнь со своей возлюбленной Пегги Картер. Свой легендарный вибраниумный щит он отдает Сэму.