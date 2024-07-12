Николас Виндинг Рефн работает над новым фильмом «The Avenging Silence»

Картина станет первым полнометражным проектом режиссера с 2016 года, когда вышла последняя на сегодняшний день лента Рефна «Неоновый демон». В 2019-м и 2022-м он выпускал мини-сериалы «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена».