Николас Виндинг Рефн работает над новым фильмом «The Avenging Silence»

Создатель «Драйва», «Только Бог простит» и «Бронсона» Николас Виндинг Рефн планирует начать съемки своего нового фильма «The Avenging Silence» в сентябре, передает World of Reel.
Картина станет первым полнометражным проектом режиссера с 2016 года, когда вышла последняя на сегодняшний день лента Рефна «Неоновый демон». В 2019-м и 2022-м он выпускал мини-сериалы «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена».
Сюжет «The Avenging Silence» развернется в Японии, однако съемки пройдут в Южной Корее. Фильм расскажет о бывшем европейском шпионе, который лишается голоса из‑за ранения. Спустя годы он принимает заказ от бывшего главы якудзы и отправляется в Токио, чтобы убить другого криминального авторитета.
Сценаристами проекта выступили Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над всеми частями последней бондианы с Дэниелом Крейгом.
О работе над фильмом Рефн говорил еще в 2016 году. Тогда режиссер описал картину как смесь из произведений Яна Флеминга, романа «Мягкая машина» Уильяма Берроуза и своего собственного узнаваемого стиля.