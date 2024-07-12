«Суперджет-100» упал в Подмосковье во время тестового полета. Погибли трое пилотов на борту

Сегодня в 15:52
Фото: SuperJet International/Flickr

В районе подмосковной Коломны упал пассажирский самолет «Сухой Суперджет-100». Пассажиров на борту не было, лишь три члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Перед падением лайнер долгое время кружил. Затем пилот подал сигнал бедствия и увел самолет в лесной массив, где крушение и произошло. Самолет взорвался, все три пилота погибли, передают ТАСС и «Интерфакс».

По предварительным данным, крушение произошло во время тестового полета после планового ремонта.

«112» пишет, что «Суперджет» принадлежал компании «Газпром-Авиа», его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково.

ТАСС уточняет, что самолет построили в 2014 году, а авиакомпания «Газпрома» была его единственным эксплуатантом.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК), отмечает источник «Коммерсанта».

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами