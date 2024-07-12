Российские банки будут блокировать переводы, если клиент получал подозрительные СМС или звонки

С 25 июля российские банки будут на два дня блокировать переводы, если перед ними клиент получил много СМС или вел продолжительные звонки, которые могут говорить о попытке мошенничества, передает РБК.
Новые меры станут обязательными только для финансовых организаций, которые заключили договоры с сотовыми операторами об обмене данными. Именно от них банки будут получать информацию о возможных попытках украсть деньги.
По словам представителя ЦБ, для оценки рисков при переводах будут учитывать периодичность или продолжительность телефонных звонков перед совершением операции, а о подозрительных СМС будут судить по нетипично большому количеству сообщений с новых номеров.
Накануне регулятор опубликовал приказ, в котором указал новые критерии мошеннических денежных переводов, которые должны учитывать банки для блокировки. Среди них — информация о мошенническом переводе от сторонних организаций, перевод на счет, признанный мошенническим, и наличие возбужденного уголовного дела против получателя средств.