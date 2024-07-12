В Москве открыли новый пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки. Он соединил стрелку острова Балчуг с Крымской набережной, говорится на сайте мэрии.
Длина моста — 58 метров, а ширина — 8 метров. Сергей Собянин, присутствовавший на открытии, сказал, что планируется продлить Крымскую набережную, сделать пешеходный переход от Балчуга до кинотеатра «Ударник», и «это будет единый пешеходный переход».
«В планах города — построить девять пешеходных мостов через Москву-реку, Яузу и другие водные преграды. Из них три сооружения уже готовы, еще шесть находится в строительстве или проектировании», — отметили в мэрии.
Строить пешеходный мост через Водоотводный канал начали в марте 2023 года, в сентябре того же года основную конструкцию моста привезли на баржах. Эта логистическая операция позволила ускорить возведение моста — его открыли примерно на полгода раньше контрактного срока, сказали в администрации города.