Джордж Мартин раскритиковал «Игру престолов» и «Дом Дракона» за нереалистичных драконов

Мартин отметил, что сцена с участием драконов в четвертом эпизоде второго сезона его впечатлила. «В этом эпизоде мы увидели битву у Грачиного Приюта, когда дракон встретился с драконом в небе. Была ли в кино какая‑нибудь другая битва драконов, которая могла бы сравниться с этой? <…> Не думаю. Наши ребята выложились по полной. Наверняка, они восприняли это как вызов», — считает фэнтезист.