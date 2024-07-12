Джордж Мартин раскритиковал «Игру престолов» и «Дом Дракона» за нереалистичных драконов

Джордж Мартин неожиданно раскритиковал создателей «Дома Дракона» и «Игры престолов». Писатель остался недоволен изображением драконов в сериалах. Об этом он написал в своем блоге.
Мартин отметил, что сцена с участием драконов в четвертом эпизоде второго сезона его впечатлила. «В этом эпизоде мы увидели битву у Грачиного Приюта, когда дракон встретился с драконом в небе. Была ли в кино какая‑нибудь другая битва драконов, которая могла бы сравниться с этой? <…> Не думаю. Наши ребята выложились по полной. Наверняка, они восприняли это как вызов», — считает фэнтезист.
Писатель признает, что в реальности драконы никогда не существовали и, вероятно, легенды о них основаны на находках костей динозавров. Тем не менее образ мифических существ принципиален для него, и он хотел представить их наиболее правдоподобными.
«Я хотел, чтобы мои драконы были настолько реальными и правдоподобными, насколько это вообще возможно. Придумывал их с особой тщательностью. Они летают и дышат огнем — да, эти черты казались мне необходимыми. У них две ноги (не четыре, никогда не четыре) и два больших крыла на месте передних лап», — указывает Мартин.
«Ни у одного животного, когда‑либо жившего на Земле, нет шести конечностей. Птицы имеют две ноги и два крыла, летучие мыши — то же самое, птеранодоны и другие летающие динозавры и так далее», — подчеркивает он.
Автор «Песни льда и пламени» обращает внимание, что создатели сериалов в какой‑то момент запутались в правилах: в первых сезонах «Игры престолов» они правильно рисовали драконов на гербах с двумя лапами но в пятом сезоне и дальше в «Доме Дракона» у них вдруг появилась лишняя пара конечностей.
«Эти проклятые лишние ноги даже пробрались на обложки моих книг, несмотря на мои упорные возражения», — возмущается Мартин.
Правильный вариант
Неправильный вариант
«Жанру фэнтези нужно быть обоснованным. В нем нельзя делать все, что вздумается. [Двулапый] Смауг и [четырехлапый] Беззубик — оба могут быть драконами, но их никогда нельзя называть сородичами. Если вы проигнорируете канон, созданный вами мир рассыплется, как карточный домик», — предостерег писатель.