В Подольске скульптура «Закон есть закон» во дворе суда оказалась незаконной постройкой

Сегодня в 14:13
Фото: Алексей Старчак / VK

В подмосковном Подольске скульптура Фемиды с подписью «Закон есть закон» во дворе суда оказалась незаконной постройкой. Об этом рассказал депутат местного совета Алексей Старчак.

Народный избранник обратил внимание на плачевное состояние скульптурной композиции перед входом в Подольский городской суд, символизирующей законность, и обратился в управление судебного департамента при Верховном Суде России.

«Законно выделить средства на ремонт Фемиды невозможно, так как постройка неузаконена и не стоит на инвентаризационном учёте в суде. Все это следует из ответа управления в мой адрес», — пишет Старчак.

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Ранее в июле Под Суздалем силовики закрыли детский лагерь «с погружением в мир спецназа». Прокуратура установила, что он работал незаконно и без документов.

На месте полиция обнаружила 26 спящих в палатках подростков, на месте не оказалось медработника, а у сотрудников не было документов ни о педобразовании, ни об отсутствии судимостей.

В апреле под Волгоградом полиция нашла майнинговые фермы в коровниках. Владельцы зданий незаконно включились в общую сеть и не платили за свет. Шум от устройств они замаскировали звуками блеяния овец и мычания коров.

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