Суд восстановил педиатра Надежду Буянову на работе

Тушинский суд Москвы постановил вернуть педиатра Надежду Буянову на работу в поликлинике. Об этом ее адвокат Оскар Черджиев рассказал телеграм-каналу Astra.
По словам защитника, суд обязал руководство медицинского учреждения выплатить уволенной женщине недополученную заработную плату — 928 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в 15 тыс. рублей. Кроме того, с заведения взыскали 12 тыс. рублей в пользу государства.
Сама Буянова до сих пор находится в СИЗО по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Российской армии по мотивам политической ненависти, из‑за обвинения поликлиника решила отказаться от сотрудничества с ней.
В заключении женщина оказалась в апреле этого года, ранее суд лишь ограничил ей свободу действий. Поводом для ужесточения меры пресечения стала поездка за пределы столицы, хотя ранее установленный судебный запрет не касался таких перемещений.
Уголовное дело против врача было заведено в начале февраля Следственным комитетом по требованию главы ведомства. Поводом стало видео матери военного, погибшего во время специальной военной операции на территории Украины. По словам потерпевшей, во время личной беседы Буянова заявила ей: «Любой военный армии РФ является законной целью для Украины, а Россия — агрессор, которая напала на Украину».
Буянова отрицает, что говорила подобное. Astra отмечает, что на сегодняшнем заседании Черджиев показал видеозапись, на которой ребенок пострадавшей находится снаружи кабинета и не мог слышать беседу матери с педиатром.