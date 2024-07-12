«Газета.ru»: Российские власти планируют окончательно заблокировать ютуб в сентябре

Сегодня в 12:50
Фото: Christian Wiediger/Unsplash
Обновлено сегодня в 13:25

Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к ютубу.

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сказал пресс-секретарь президента.

Российские власти планируют окончательно заблокировать ютуб в сентябре, передает «Газета.ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Информацию изданию подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких‑то будет замедляться, в каких‑то — подлагивать сайт, где‑то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — рассказал изданию источник, близкий к АП.

Другой источник медиа также подтвердил, что получил информацию об отключении сервиса осенью.

12 июля в России сообщили о проблемах с загрузкой видео на ютубе. «Ростелеком» заявил, что неполадки вызваны проблемами в работе оборудования компании Google, используемого для функционирования видеоплатформы.

«Из‑за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили в «Ростелекоме».

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