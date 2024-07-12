«Газета.ru»: Российские власти планируют окончательно заблокировать ютуб в сентябре

Обновлено сегодня в 13:25

Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к ютубу.

«Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никаких не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — сказал пресс-секретарь президента.