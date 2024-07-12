«Газета.ru»: Российские власти планируют окончательно заблокировать ютуб в сентябре

Российские власти планируют окончательно заблокировать ютуб в сентябре, передает «Газета.ru» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Информацию изданию подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.
«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких‑то будет замедляться, в каких‑то — подлагивать сайт, где‑то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — рассказал изданию источник, близкий к АП.
Другой источник медиа также подтвердил, что получил информацию об отключении сервиса осенью.
12 июля в России сообщили о проблемах с загрузкой видео на ютубе. «Ростелеком» заявил, что неполадки вызваны проблемами в работе оборудования компании Google, используемого для функционирования видеоплатформы.
«Из‑за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили в «Ростелекоме».