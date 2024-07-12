Генпрокурор потребовал убрать из продажи роман Ивана Филиппова* «Мышь»

Генпрокурор России потребовал снять с продажи роман Ивана Филиппова «Мышь». Об этом в своем фейсбуке** рассказал основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе.
«Тут нам, точнее книге „Мышь“, уделил внимание лично господин генеральный прокурор Российской Федерации. Издавший требование изъять ее из продажи», — сообщил глава компании.
В другом посте он опубликовал мотивировочную часть требования. Согласно ей, роман содержит ложные сообщения об актах терроризма или иную недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу здоровью и жизни граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или безопасности либо угрозу создания помех работе инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности и связи.
«Извините, товарищи, но я как литературоцентричный человек очень рад. Ни в одной другой стране художественная литература не имеет такой силы. Зомби у них — достоверные сообщения. Кредитные организации в опасности!» — возмущается Урушадзе.
Daily Storm отмечает, что книга ранее находилась в продаже на Wildberries и Ozon. Теперь по ссылкам на маркетплейсах открывается лишь удаленная страница.
Действие романа Филлипова разворачивается в 2020 году. По его сюжету, из Института функционального бессмертия сбегает мышь, и вирус внутри нее превращает часть россиян в зомби. Среди персонажей фигурируют Владимир Путин и Маргарита Симоньян.
* Иван Филлипов внесен Минюстом в реестр иноагентов.
** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.