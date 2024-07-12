Умер музыкант Дейв Логгинс, автор песни «Please Come to Boston»

Песня, которая сделала его карьеру, провела две недели на пятом месте в чарте Billboard Hot 100 в августе 1974 года и одну неделю на вершине чарта Billboard Easy Listening. Она была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее мужское поп-вокальное исполнение».