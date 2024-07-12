Умер музыкант Дейв Логгинс, автор песни «Please Come to Boston»

Умер Дэйв Логгинс, номинант на «Грэмми», известный по хиту 1974 года «Please Come to Boston». Автор песен скончался в хосписе Alive в Нэшвилле, штат Теннесси, в возрасте 76 лет, передает Deadline.
Песня, которая сделала его карьеру, провела две недели на пятом месте в чарте Billboard Hot 100 в августе 1974 года и одну неделю на вершине чарта Billboard Easy Listening. Она была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее мужское поп-вокальное исполнение».
Трек вышел в апреле 1974 года в качестве первого сингла с альбома Apprentice (In a Musical Workshop), продюсером которого выступил Джерри Кратчфилд.
Логгинс родился и вырос в Теннесси. Он переехал в Нэшвилл, где писал композиции для других артистов: Three Dog Night, Джоан Баез, Дона Уильямса, Джонни Кэша, Тоби Кита, Вайнонны Джадд, Алабамы, Ли Гринвуда, Смоки Робинсона, Рея Чарльза, Реба МакЭнтайра, Тани Такер, Restless Heart, Кенни Роджерса, Вилли Нельсона и других.
Он также написал песню «Augusta», которой принадлежит рекорд как самой продолжительной спортивной темы в истории. Она играла на турнирах по гольфу Augusta Masters.