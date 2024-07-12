РКН заблокировал сайт с фанфиками Ficbook

Роскомнадзор заблокировал в России интернет-библиотеку с фанфиками Ficbook. Об этом сообщила администрация сайта.
«Произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить», — говорится в сообщении.
Угроза блокировки нависла над ресурсом 9 июля, писал тогда «Интерфакс». Ведомство отправило владельцам сайта требование удалить с сайта запрещённую в РФ информацию с пропагандой ЛГБТ*.
«Ведомство направило в адрес владельцев латвийской русскоязычной коммерческой платформы „Книга фанфиков“ требование удалить с сайта информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. Если ресурс проигнорирует требования ведомства, Роскомнадзор ограничит доступ к площадке», — заявили тогда в пресс-службе РКН.
По его информации, «на ресурсе размещено множество ЛГБТ-разделов, в связи с чем Роскомнадзор ранее неоднократно направлял площадке уведомления с требованием об их удалении»., однако запрещенная информация пропадала с указанных страниц и переносилась на другие.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.