В России заявили о сбоях в работе ютуба

Сегодня в 10:25
Фото: Christian Wiediger/Unsplash

В России наблюдаются технические проблемы в работе оборудования компании Google, используемого для функционирования ютуба. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома».

Речь идет об оборудовании, которое применяется для системы Google Global Cache — кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе.

«Из‑за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили в «Ростелекоме».

В мае 2022 года сообщалось, что несколько российских провайдеров получили уведомление от Google о прекращении обслуживания серверов Google Global Cache, которые используют для ускорения загрузки сервисов компании, в том числе ютуба.

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