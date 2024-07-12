Участнику СВО дали условный срок за интимную переписку с 13-летней девочкой

В республике Адыгея военного приговорили к условному сроку военного за интимную переписку с несовершеннолетней девочкой. Об этом пишет «Газета» со ссылкой на приговор суда.
Решение вынес Майкопский гарнизонный военный суд. Согласно тексту, Магамет Датхужев познакомился с потерпевшей в поселке Табачный в сентябре прошлого года. В тот день он подвез ее домой и взял ее номер телефона, между ними завязалась переписка на интимные темы, мужчина также просил у нее фотографии в нижнем белье.
Об их общении школьницы с взрослым мужчиной стало известно после того, как одноклассницы нашли переписку в ее телефоне и отправили скриншоты классному руководителю. Затем об этом узнала мама девочки и обратилась в полицию.
В разговоре со следователем пострадавшая отметила, что рассказала Датхужеву об учебе в школе, но не уточняла свой возраст и класс. По ее словам, она села к нему в машину, чтобы приехать домой вовремя, а когда она вышла из машины, обвиняемый обнял ее и погладил по ягодицам. Спустя месяц девочка прекратила общение с новым знакомым «ввиду его пошлости в переписке».
В приговоре суд принял во внимание на то, что потерпевшая выше ростом, чем военный, и «выглядит значительно старше своего фактического возраста», из‑за чего мужчина мог полагать, что ей уже есть 14 лет.
Кроме того, на решение суда повлияло поведение потерпевшей, «незначительность времени общения», уровень образования подсудимого и отсутствие у него опыта общения с детьми. Суд пришел к выводу, что «умысел Датхужева при совершении развратных деяний был направлен на потерпевшую, как достигшую 14-летнего возраста».
Датхужев не признал вину в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, но признал, что самовольно покинул воинскую часть в ноябре прошлого года. На решение суда повлияла также контузия подсудимого, его добровольное заключение контракта с Минобороны и награждение медалью Жукова.
В итоге суд назначил мужчине 5,5 лет лишения свободы условно и 3 года испытательного срока. Его освободили в зале суда.