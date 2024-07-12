Участнику СВО дали условный срок за интимную переписку с 13-летней девочкой

В разговоре со следователем пострадавшая отметила, что рассказала Датхужеву об учебе в школе, но не уточняла свой возраст и класс. По ее словам, она села к нему в машину, чтобы приехать домой вовремя, а когда она вышла из машины, обвиняемый обнял ее и погладил по ягодицам. Спустя месяц девочка прекратила общение с новым знакомым «ввиду его пошлости в переписке».