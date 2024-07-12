В Германии у пожилой пары украли 25 садовых гномов

Пожилая пара в Германии сообщила о краже их коллекции из 25 садовых гномов, которую они собирали последние 40 лет, передает Bild.
Пенсионеры Рудольф и его жена Герда, живущие в небольшой живописной деревне недалеко от города Вальдсхут-Тинген, обнаружили пропажу гномов на следующий день после матча Евро-2024 между Германией и Испанией. Кража произошла вскоре после окончания игры, закончившейся победой Испании.
«Первого садового гнома мы купили 40 лет назад для клумбы перед домом. С годами их становилось все больше и больше. Друзья и родственники дарили нам забавных гномов на дни рождения и по другим поводам… Все это очень печально. Мы очень любили садовых гномов. У каждого из них был свой характер. Больше мы их покупать не будем», — рассказала Герда.
По словам инспектора полиции, который обследовал место преступления, материальная ценность коллекции составляет примерно 500 евро, хотя для владельцев гномов они стоят значительно дороже. Правоохранители считают, что злоумышленники увезли награбленное на автомобиле, и ищут свидетелей.