В Германии у пожилой пары украли 25 садовых гномов

«Первого садового гнома мы купили 40 лет назад для клумбы перед домом. С годами их становилось все больше и больше. Друзья и родственники дарили нам забавных гномов на дни рождения и по другим поводам… Все это очень печально. Мы очень любили садовых гномов. У каждого из них был свой характер. Больше мы их покупать не будем», — рассказала Герда.