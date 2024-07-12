Байден по ошибке назвал Зеленского Путиным на саммите НАТО

Президент США Джо Байден оговорился и представил украинского коллегу как Владимира Путина. Инцидент случился на саммите НАТО в Вашингтоне, его запись опубликовала The Wall Street Journal.
«Я хвалю руководства всех стран, которые отозвались и поддержали Украину в тяжелый момент. Повторюсь, России не одержать победу в этой войне. Это сделает Украина, а мы поддержим каждый ее шаг. Вот что значит этот договор, четко и ясно», — закончил выступление американский лидер.
«А теперь я хочу передать слово президенту Украины, не только смелому, но и целеустремленному человеку. Дамы и господа, президент Путин», — представил Байден, имея в виду Владимира Зеленского, который стоял в шаге за ним.
«Президент Путин? Надо победить президента Путина. Президент Зеленский. Я слишком много думаю о Путине, ведь его надо победить», — осознал свою ошибку американец.
Зеленский, кажется, не был обеспокоен произошедшим. «Я лучше [чем Путин]», — улыбнулся он и протянул руку коллеге. «Конечно, черт побери, лучше», — согласился Байден под смех журналистов.
Тем же вечером Байден оговорился и во второй раз. На пресс-конференции он перепутал вице-президента Камалу Харрис со своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.
«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы думал, что она не годится для этого. По-моему, я наиболее подхожу лучше кого‑либо еще для президентской гонки. Я победил его один раз и сделаю это снова», — заверил журналистов Байден.