Байден по ошибке назвал Зеленского Путиным на саммите НАТО

«Я бы не выбрал вице-президента Трампа на эту должность, если бы думал, что она не годится для этого. По-моему, я наиболее подхожу лучше кого‑либо еще для президентской гонки. Я победил его один раз и сделаю это снова», — заверил журналистов Байден.