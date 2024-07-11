Звезда «Крида» выпустит сериал о боксере Мохаммеде Али

«Я взволнована тем, что продюсирую „Величайшего“ вместе с Беном Уоткинсом, который отражает суть и детали Мохаммеда. В Джалине Бесте мы нашли настоящую жемчужину. Он такой талантливый молодой человек, который не только воплощает Мохаммеда, но и источает его стойкость, отвагу, харизму и уверенность», — сказала Али.