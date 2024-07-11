Звезда «Крида» выпустит сериал о боксере Мохаммеде Али

Стриминговый сервис Prime Video выпустит сериал о легендарном боксере Мохаммеде Али под названием «Величайший». Об этом сообщил Deadline.
Исполнительным продюсером проекта будет Майкл Б. Джордан, звезда франшизы «Крид». Шоураннером и еще одним продюсером шоу станет Бен Уоткинс, сценарист сериала «Кросс» — он тоже вышел на Prime Video.
«Величайший» окажется первым сериалом о жизни Али, в участии которого примет его семья. Вдова Мохаммеда Али, Лонни Али, выступит исполнительным продюсером байопика.
Главную роль в сериале исполнит Джалин Бест, ранее снимавшийся в проекте «Всеамериканский: Возвращение домой». О других участниках актерского состава шоу пока неизвестно.
«Величайший» расскажет об определяющих моментах в карьере и судьбе Али. Создатели шоу обещают рассказать о выдающемся спортсмене не только как об иконе бокса, но и как о мужчине, муже, отце, брате и сыне.
«Я взволнована тем, что продюсирую „Величайшего“ вместе с Беном Уоткинсом, который отражает суть и детали Мохаммеда. В Джалине Бесте мы нашли настоящую жемчужину. Он такой талантливый молодой человек, который не только воплощает Мохаммеда, но и источает его стойкость, отвагу, харизму и уверенность», — сказала Али.
Созданием проекта займутся компании Outlier Society, Amazon MGM Studios, Blue Monday Productions, Authentic Studios, Roc Nation, Polygram Entertainment, Universal Music Group и Grace: A Storytelling Company.