В Югре мужчина четыре дня бродил по тайге. Он потерялся по пути с работы

Сегодня в 01:09
Фото: Dmitrii Shirnin/Unsplash

В Ханты-Мансийском автономном округе 20-летний мужчина пропал по пути с работы. Он заблудился и четыре дня бродил по тайге. Об этом рассказали «МВД-медиа».

Правоохранители обнаружили молодого человека в лесу после нескольких дней поисков. Мужчина был изможден, обезвожен и искусан насекомыми. Он провел четыре дня без воды и пищи.

Выяснилось, что парень работал в 30 км от города Советского, он с бригадой прочищал от бурелома территорию. После завершения работы он планировал пройти боле 25 км до поселка Пионерский, но не сумел добраться туда.

Родители мужчины не стали обращаться в полицию сразу. Но спустя два дня все же сообщили о его пропаже — тогда полицейские и начали поисковую операцию. Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами