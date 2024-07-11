В Югре мужчина четыре дня бродил по тайге. Он потерялся по пути с работы

В Ханты-Мансийском автономном округе 20-летний мужчина пропал по пути с работы. Он заблудился и четыре дня бродил по тайге. Об этом рассказали «МВД-медиа».
Правоохранители обнаружили молодого человека в лесу после нескольких дней поисков. Мужчина был изможден, обезвожен и искусан насекомыми. Он провел четыре дня без воды и пищи.
Выяснилось, что парень работал в 30 км от города Советского, он с бригадой прочищал от бурелома территорию. После завершения работы он планировал пройти боле 25 км до поселка Пионерский, но не сумел добраться туда.
Родители мужчины не стали обращаться в полицию сразу. Но спустя два дня все же сообщили о его пропаже — тогда полицейские и начали поисковую операцию. Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает.