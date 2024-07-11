NYT: из Парижа перед Олимпиадой вывезли около 5000 бездомных мигрантов

О перемещении бездомных людей из Парижа в другие французские регионы писали и другие издания, в том числе The Guardian. По информации СМИ, полиция также зачищала столицу от секс-работников и наркозависимых. Из Парижа вывезли порядка 13 тыс. человек. Год назад при этом мэр города Анн Идальго заявляла, что никого не будут принуждать покинуть столицу.