Суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана* к 8,5 годам колонии по делу о фейках про армию

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил политика Леонида Гозмана* к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Гозману* предписали отбывать наказание в колонии общего режима. Ему запретили также в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Срок будет отсчитываться с момента экстрадиции политика или его задержания на территории России. В данный момент Гозман* находится за пределами страны.
Об уголовном деле о фейках в отношении Гозмана* стало известно в конце 2023 года. Поводом для его возбуждения стали публикации в соцсетях, появившиеся в апреле 2022 года. В них, как утверждали правоохранительные органы, содержалось «намеренное искажение информации о ходе специальной военной операции».
В конце августа 2022 года Гозмана* арестовали на 15 суток — его признали виновным по статье 13.48 КоАП (о публичном отождествлении действий руководства СССР с действиями фашистской Германии) из‑за поста, где он заявил, что Сталин хуже Гитлера.
Однако на этот раз причиной послужил пост политика 9-летней давности, опубликованный в «Живом журнале». Он посвящен выходу на Первом канале сериала про СМЕРШ — структуру, которую Гозман* называет не менее преступной, чем СС. Оппозиционер считает, что создавать привлекательный образ бойцов СМЕРШ неправильно, поскольку некоторые из них, по словам Гозмана*, участвовали в расстрелах и высылках в лагеря, в том числе невиновных.
После освобождения Гозман* решил покинуть Россию. Власти объявили его в розыск.
* Леонид Гозман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.