В московской поликлинике упал лифт с людьми. Один мужчина погиб

Вчера в 22:18
Кадр: ГБУЗ ГП 220 ДЗМ/"ВКонтакте"

В московской поликлинике на улице Заморенова упал лифт с рабочими, которые работали на реконструкции здания. Один мужчина погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам источника, еще один рабочий пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь. Лифт упал с 15-го этажа. Причины случившегося в данный момент неясны, они выясняются.

Mash написал, что погибшему при инциденте мужчине было 32 года. Его звали Геворг. Имя пострадавшего сотрудника реконструкции не сообщается. Нет информации и о его состоянии.

Здание поликлиники № 220 находится на капитальном ремонте с 25 декабря. Известно, что недавно рабочие проводили в том числе фасадные работы на большой высоте.

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