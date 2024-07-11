В московской поликлинике упал лифт с людьми. Один мужчина погиб

В московской поликлинике на улице Заморенова упал лифт с рабочими, которые работали на реконструкции здания. Один мужчина погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По словам источника, еще один рабочий пострадал. Ему потребовалась медицинская помощь. Лифт упал с 15-го этажа. Причины случившегося в данный момент неясны, они выясняются.
Mash написал, что погибшему при инциденте мужчине было 32 года. Его звали Геворг. Имя пострадавшего сотрудника реконструкции не сообщается. Нет информации и о его состоянии.
Здание поликлиники № 220 находится на капитальном ремонте с 25 декабря. Известно, что недавно рабочие проводили в том числе фасадные работы на большой высоте.