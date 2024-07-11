Посмотрите на Николь Кидман, Лева Шрайбера и Дакоту Фаннинг в трейлере сериала «Идеальная пара»

Netflix представил трейлер детективного мини-сериала «Идеальная пара» от Сюзанны Бир — создательницы «Ночного администратора», «Птичьего короба» и «Отыграть назад». Премьера шоу состоится 5 сентября.
Сериал рассказывает об Амелии Сакс, которая собирается выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей на Нантакете. Ее холодная будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Уинбери, не жалеет средств на организацию свадьбы, которая обещает стать главной в сезоне, — до тех пор, пока на пляже не обнаруживают тело.
Когда полиция начинает расследование, реальность становится больше похожа на один из романов Грир, а под подозрением оказывается каждый.
Главные роли в сериале исполнят Николь Кидман, Лев Шрайбер, Ева Хьюсон, Дакота Фаннинг, Меганн Фэйхи. Проект основан на одноименном романе Элин Хильдербранд, ставшем бестселлером New York Times в 2018 году. В шоу войдет шесть эпизодов.