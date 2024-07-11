Посмотрите на Николь Кидман, Лева Шрайбера и Дакоту Фаннинг в трейлере сериала «Идеальная пара»

Сериал рассказывает об Амелии Сакс, которая собирается выйти замуж за представителя одной из самых богатых семей на Нантакете. Ее холодная будущая свекровь, известная писательница Грир Гаррисон Уинбери, не жалеет средств на организацию свадьбы, которая обещает стать главной в сезоне, — до тех пор, пока на пляже не обнаруживают тело.