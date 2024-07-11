«Миньоны-3» выйдут в 2027 году

После кассового успеха мультфильма «Гадкий я-4», собравшего 230 млн долларов в мировом прокате, Universal и Illumination анонсировали третью часть «Миньонов», передает Variety.
Франшиза вернется в кинотеатры 30 июня 2027 года в картине режиссера первых трех фильмов «Гадкий я» и первых «Миньонов» Пьера Коффена. Сценарий ленты напишет Брайан Линч, который также работал над оригинальным мультфильмом франшизы и «Тайной жизни домашних животных».
Продюсерами фильма выступят основатель и генеральный директор Illumination Крис Меледанри и Билл Райан («Супербратья Марио. Фильм»).
С момента запуска в 2010 году проекты «Гадкий я» и «Миньоны» стали крупнейшей анимационной франшизой в истории, собрав в общей сложности около 5 млрд долларов. В 2022 году фильм «Миньоны: Грювитация» возглавил мировой прокат в премьерный уик-энд и побил рекорд праздничного 4 июля, собрав 125 млн долларов в США.