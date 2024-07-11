Вышел трейлер «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым

В центре сюжета — циничный пермский чиновник Виктор Летаев, который курирует дорожное строительство. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».