Вышел трейлер «Культурной комедии» с Алексеем Чадовым, Яной Гладких и Юрием Стояновым

Компания «Централ Партнершип» представила трейлер фильма «Культурная комедия» Владимира Котта. Уже с сегодняшнего дня картина доступна в российских кинотеатрах.
В центре сюжета — циничный пермский чиновник Виктор Летаев, который курирует дорожное строительство. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».
Привычный мир бюрократа переворачивается с ног на голову, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Чтобы усидеть в своем кресле, Летаеву приходится начать изучать культурное наследие Пермского края, в чем ему помогает преподавательница искусствоведения Марина Николаевна.
Главные роли в картине исполнили Алексей Чадов, Яна Гладких и Юрий Стоянов. Также в проекте сыграли Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Антон Ескин, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина. Продюсерами фильма выступили Гавриил Гордеев, Вадим Верещагин, Евгений Немоляев.
«Это умная романтичная комедия, в которой кроется вечная история любви барышни и хулигана. Летаев, абсолютно бесчувственно относившийся к творчеству и искусству, вдруг влюбляется в возвышенную поэтическую натуру. Как раз в этом и заключается конфликт комедии. Мне показалось, что очень интересно столкнуть маскулинность и женский романтизм», — рассказал режиссер ленты Котт.