Власти Татарстана пообещали по 100 тыс. рублей гражданам, убедившим кого‑то участвовать в СВО

Сегодня в 19:43
Фото: alpridephoto/Unsplash

Власти Татарстана пообещали выплатить по 100 тыс. рублей жителям республики, которые убедят кого‑либо из своих знакомых подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Об этом написало издание «Говорит НеМосква».

«Приглашать на службу по контракту могут друзья, родственники, сотрудники военкоматов, сотрудники администраций, сотрудники территориальных ведомств и структур, любые физические лица», — отметили на сайте региональной программы по привлечению контрактников.

Осужденные, находящиеся под следствием люди и «кандидаты, ушедшие в добровольческие отряды», деньги при этом получить не смогут.

Получаемое вознаграждение облагается налогом: при доходе до 5 млн рублей он составит 13%, свыше — 15%. Подать заявку на получение средств можно с 11 июля.

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