Adult Swim выпустил трейлер аниме по «Рику и Морти»

Сегодня в 20:07
Фото: кадр из видео с канала Adult Swim/YouTube

Канал Adult Swim выпустил трейлер аниме по «Рику и Морти». Премьера анимированного сериала состоится 15 августа.

Шоу расскажет о приключениях знаменитого дуэта, однако на сей раз персонажи будут попутно высмеивать привычные аниме-штампы. В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный, отдельный проект.

Рика Санчеса в аниме озвучил Ехэй Тадано, а Морти Смита — Кэисукэ Тиба. Продюсерами мультсериала стали Маки Нагано, Макс Ниси, Такэнари Маэда, а также Ю Киёдзоно. Режиссером аниме выступил Такаси Сано, известный по проекту «Башня Бога».

В январе Adult Swim поделился монологом Рика из предстоящего сериала, а ранее представил опенинг и небольшой отрывок, а также обращение Такаси Сано к зрителям.

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