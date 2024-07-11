Канал Adult Swim выпустил трейлер аниме по «Рику и Морти». Премьера анимированного сериала состоится 15 августа.
Шоу расскажет о приключениях знаменитого дуэта, однако на сей раз персонажи будут попутно высмеивать привычные аниме-штампы. В сериале адаптируют темы и события оригинального шоу, но он позиционируется как самостоятельный, отдельный проект.
Рика Санчеса в аниме озвучил Ехэй Тадано, а Морти Смита — Кэисукэ Тиба. Продюсерами мультсериала стали Маки Нагано, Макс Ниси, Такэнари Маэда, а также Ю Киёдзоно. Режиссером аниме выступил Такаси Сано, известный по проекту «Башня Бога».