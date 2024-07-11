Юлию Навальную внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сегодня в 18:52
Фото: yulia_navalnaya

Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Имя женщины появилось в соответствующем реестре.

Это произошло после того, как Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. По части 2 статьи 282.1 УК РФ Навальной грозит до шести лет лишения свободы.

В данный момент вдова Алексея Навального находится за пределами России. Срок ее ареста будет исчисляться с момента задержания на территории страны или экстрадиции.

Юлия Навальная занялась политической деятельностью после смерти своего мужа в исправительной колонии «Полярный волк» в феврале 2024 года. Она заявила, что хочет продолжить дело погибшего супруга.

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