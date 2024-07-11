Netflix представил тизер сиквела «Платформы»

Стриминговый сервис Netflix поделился первым тизером продолжения нашумевшего испанского научно-фантастического триллера «Платформа». Премьера проекта состоится 4 октября.
Главные роли в картине исполнили Милена Смит, известная по фильмам «Преступить черту», «Параллельные матери» и «Стрекозы», и Ховик Кеучкерян («Бумажный дом», «Человек, который убил Дон Кихота», «Бунт»). Постановкой сиквела займется режиссер оригинального фильма Гальдер Гастелу-Уррутия.
Первая «Платформа» вышла в 2019 году. События фильма происходят в антиутопическом будущем, где заключенных содержат в многоэтажной башне и кормят раз в день с помощью платформы, которая опускается по шахте в центре здания.
Хотя количество еды рассчитано на всех, обитатели нижних этажей умирают с голода, совершают самоубийства или становятся каннибалами из‑за того, что жители верхних уровней съедают гораздо больше, чем им необходимо для выживания.
Лента входит в топ-5 самых популярных неанглоязычных фильмов Netflix. На Rotten Tomatoes картина заработала 80% рейтинга от критиков и 73% от зрителей.