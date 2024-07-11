Солистке Blackpink пришлось извиниться за курение вейпа в помещении после критики фанатов

Солистке южнокорейской группы Blackpink Дженни пришлось извиниться после публикации видео, на котором она курит вейп в помещении. Действия девушки жестко раскритиковали поклонники. Об этом написал Би-би-си.
Фанаты посчитали, что Дженни вела себя бестактно, поскольку дым от ее вейпа попал в лицо находящемуся рядом с артисткой визажисту. Пользователи сети назвали поведение певицы невежливым и неуважительным по отношению к другим людям.
«Курильщики знают, что не стоит пускать дым в лицо друзьям. Вы делаете это только тогда, когда вам действительно наплевать на окружающих», — написал один из комментаторов.
Ситуацию ухудшило то, что в Южной Корее вообще запрещено курение в помещениях, в том числе курение вейпов. Это карается в стране штрафом в размере примерно 6300 рублей (100 тыс. корейских вон).
Лейбл OA Entertainment, с которым сотрудничает звезда, принес извинения «всем, кому были неприятны действия Дженни», и в особенности ее разочарованным поклонникам. Сама певица извинилась перед персоналом, «который, возможно, пострадал» из‑за нее.
Ранее другие кей-поп-звезды, вокалист Exo До Кен Су и участник NCT Хэчан, также подверглись критике из‑за курения в помещении. Артистов оштрафовали. Им, как и Дженни, пришлось принести извинения общественности.