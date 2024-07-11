Умерла актриса Шелли Дювалл из «Сияния»

Актриса Шелли Дювалл, известная по роли в хорроре Стэнли Кубрика «Сияние», скончалась в возрасте 75 лет, сообщает Variety. Смерть актрисы подтвердил ее партнер Дэн Гилрой.
Дювалл также была известна благодаря работе с режиссером Олтманом — в его «Брюстере МакКлауде» актриса сыграла свою первую роль. Позже она появлялась в его картинах «МакКейб и миссис Миллер» и «Воры как мы», а в 1975 году сыграла главную роль в фильме «Нэшвилл».
После этого Олтман снял ее в фильмах «Буффало Билл и индейцы» и «3 женщинах» — роль в последнем принесла актрисе приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль, а также номинацию на премию BAFTA.
Среди других ее ролей — «Попай», «Лесные холмы», «Энни Холл», «Бандиты времени», «Рок-сказки Матушки Гусыни» и «Портрет леди».