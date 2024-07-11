Умерла актриса Шелли Дювалл из «Сияния»

Дювалл также была известна благодаря работе с режиссером Олтманом — в его «Брюстере МакКлауде» актриса сыграла свою первую роль. Позже она появлялась в его картинах «МакКейб и миссис Миллер» и «Воры как мы», а в 1975 году сыграла главную роль в фильме «Нэшвилл».