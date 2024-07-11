Некорректные данные и визовая история: из‑за чего россиянам чаще всего отказывают в «шенгене»

BSI Group обратил внимание на ошибку, связанную с длительной выдачей визы и отелем, который снимает бронь, если к моменту заселения виза так и не появилась. «Если документы на рассмотрении в консульстве, то визовые сотрудники могут позвонить в отель и спросить про наличие брони. Отель логично говорит: такой брони нет. Разумеется, отель не скажет, что бронь раньше была, а потом „слетела“», — пояснили там.