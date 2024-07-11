Некорректные данные и визовая история: из‑за чего россиянам чаще всего отказывают в «шенгене»

Туроператоры по просьбе Ассоциации туроператоров России (АТОР) поделились самыми частыми ошибками заявителей на получение шенгенской визы. В 2023 году отказ получил каждый десятый россиянин.
- Недостоверная информация по планируемой поездке — самая частая ошибка. Речь идет о неподтвержденных бронированиях отелей или брони авиабилетов с истекшим сроком действия, которые подает заявитель.
- Некорректные номер телефона или электронная почта. Отказать в «шенгене» могут из‑за того, что заявитель просто не ответил на звонок визового офицера, который счел номер недостоверным.
- Недостоверная информация с места работы, включая отсутствие корректного телефона работодателя, а также недостаточные финансовые гарантии — они должны быть представлены на фирменных бланках организации, даже если речь идет о банке.
- Если заявитель ранее некорректно использовал «шенген» (к примеру, так и не посетил страну), то ему могут отказать.
- Если заявитель не оплатил штрафов за правонарушение в одной из стран ЕС, то ему тоже могут отказать.
По мнению экспертов, в случае отказа в выдаче повторно лучше обращаться в то же консульство. «Если уже отказано в визе, имеет смысл учесть замечания по комплекту документов, принять во внимание причину отказа», — заявили в пресс-службе туроператора «Русский экспресс».
BSI Group обратил внимание на ошибку, связанную с длительной выдачей визы и отелем, который снимает бронь, если к моменту заселения виза так и не появилась. «Если документы на рассмотрении в консульстве, то визовые сотрудники могут позвонить в отель и спросить про наличие брони. Отель логично говорит: такой брони нет. Разумеется, отель не скажет, что бронь раньше была, а потом „слетела“», — пояснили там.
В 2023 году гражданам РФ году выдали почти 449 тыс. шенгенских виз, в том числе 221 тыс. многократных. Отказы получили более 54 тыс. заявителей — примерно столько же, сколько и в 2022-м, отметила АТОР.