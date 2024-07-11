Деми Мур и Маргарет Куолли узнают цену совершенства в первом трейлере хоррора «Вещество»

Фильм рассказывает историю бывшей голливудской звезды (Мур), чья карьера пошла на спад, и она попала в фитнес-шоу в стиле Джейн Фонды. После увольнения ей предлагают революционную медицинскую процедуру под названием «Вещество», обещающую сделать ее моложе и совершеннее.