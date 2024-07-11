Деми Мур и Маргарет Куолли узнают цену совершенства в первом трейлере хоррора «Вещество»

Сервис Mubi представил первый трейлер боди-хоррора «Вещество» от французской режиссерки Корали Фаржа. Премьера ленты состоится 19 сентября.
Главные роли в картине исполнили Деми Мур, известная по «Привидению», «Стриптизу» и «Непристойному предложению», и Маргарет Куолли, звезда «Однажды… в Голливуде» и «Бедных-несчастных».
Фильм рассказывает историю бывшей голливудской звезды (Мур), чья карьера пошла на спад, и она попала в фитнес-шоу в стиле Джейн Фонды. После увольнения ей предлагают революционную медицинскую процедуру под названием «Вещество», обещающую сделать ее моложе и совершеннее.
Помимо Мур и Куолли в фильме также снялся Деннис Куэйд, снимавшийся в проектах «Ловушка для родителей», «Послезавтра» и «Собачья жизнь».
На Каннском кинофестивале лента заслужила 11-минутную овацию и получила приз жюри за лучший сценарий. Во многих рецензиях картину охарактеризовали как «феминистский боди-хоррор» из‑за того, как она показывает мужской взгляд на внешность женщин.