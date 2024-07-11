Сборная Аргентины затроллила Дрейка. Он поставил на победу Канады в матче и опять проиграл

Затем «проклятие Дрейка» заметили после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — рэпер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов.