Сборная Аргентины затроллила Дрейка. Он поставил на победу Канады в матче и опять проиграл

Дрейк вновь проиграл ставку, после того как Аргентина обыграла Канаду со счетом 2:0 в полуфинале Кубка Америки.
9 июня рэпер поставил 300 тыс. долларов биткоинами на то, что сборная Канады по футболу победит чемпионов ЧМ со счетом 1:2. Если бы ставка сыграла, то Дрейк получил бы 2,8 млн долларов.
Однако Аргентина выбила Канаду из Кубка Америки. После победы аккаунты сборной в соцсетях высмеяли рэпера, использовав дисс-трек Кендрика Ламара «Not Like Us».
«Not Like Us Not with Us („Не такие, как мы, не с нами“)», — говорится в постах.
Это не первая проигранная ставка Дрейка. Футбольные обозреватели и криптосообщество шутили, что «проклятие Дрейка» продолжается. В сети давно знакомы с таким явлением: если артист ставит деньги на чью-то победу, фотографируется накануне с игроками или поддерживает любым другим способом, то его фаворита ждет поражение.
Шутка зародилась еще в 2016 году, когда баскетбольный клуб «Голден Стэйт», установивший рекорд НБА по соотношению и количеству побед и поражений (73:9) в регулярном сезоне, выигрывая в финальной серии у «Кливленд Кавальерс» со счетом 3:1, проиграл три следующих матча и всю серию, что случилось в НБА впервые.
Затем «проклятие Дрейка» заметили после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором — рэпер ставил на второго. В 2022 году Дрейк сделал ставку на бойца UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого неожиданно нокаутировали в последнем раунде. Дрейк также поддержал «Барселону», чтобы она обыграла «Реал», но матч закончился со счетом 3:1 в пользу мадридских футболистов.