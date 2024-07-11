Сенатор Ковитиди раскритиковала мужчин, которые ходят в спортзалы и «смотрят на красоту своего тела»

Первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль напомнил о балансе между семьей, работой и спортом, а также обратил внимание на «очень большое количество разводов». «Я хожу в спортзал и вижу очень много молодых людей. У меня больше позитива к этим людям, чем к тем, которые сидят в барах. Спортзал — это здоровый образ жизни, и ни в коем случае нельзя за это укорять», — сказал он.