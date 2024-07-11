Сенатор Ковитиди раскритиковала мужчин, которые ходят в спортзалы и «смотрят на красоту своего тела»

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди высказалась о мужчинах, посещающих спортивные залы. Мужчина, по ее мнению, «должен работать, приносить деньги в семью» и «вспомнить, что он прежде всего кормилец».
«Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. Смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин», — считает Ковитиди.
Ей ответили парламентарии из думского комитета по физической культуре и спорту. Рима Баталова в комментарии «Подъему» заявила, что «каждый человек должен следить за своим здоровьем» вне зависимости от пола и возраста. «Разве приятно смотреть на мужчин, которые будут там, знаете, с животиками или с животищем?» — добавила она.
Замглавы комитета по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что здоровый мужчина принесет больше пользы, поэтому не следует «упахиваться исключительно на работе и не думать о себе». «Я не думаю, что из тех мужчин, которые в спортзал ходят, кто‑то послушает сенатора. Занятия физкультурой и спортом — это не только красота тела, это здоровье», — считает он.
Первый зампредседателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль напомнил о балансе между семьей, работой и спортом, а также обратил внимание на «очень большое количество разводов». «Я хожу в спортзал и вижу очень много молодых людей. У меня больше позитива к этим людям, чем к тем, которые сидят в барах. Спортзал — это здоровый образ жизни, и ни в коем случае нельзя за это укорять», — сказал он.
Ковитиди поблагодарила за комментарии в своем телеграм-канале, но вскоре пост пропал. В нем она уточняла, что спортивный мужчина — «это очень хорошо», но она имела в виду тех, кто «занимаются только собой, спортом, салонами красоты, забывая о своей обязанности содержать семью и детей».