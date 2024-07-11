«Постучись в мою дверь в Москве» продлили на второй сезон

«В России достаточно скептически относятся к адаптациям и всегда очень внимательно сравнивают новую версию с оригиналом. <…> Но в итоге мы не прогадали! С каждым новым эпизодом сериала наша уверенность в том, что мы сделали правильный выбор только возрастала», — заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.