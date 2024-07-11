«Постучись в мою дверь в Москве» продлили на второй сезон

Кинокомпания «Медиаслово» продлила на второй сезон сериал «Постучись в мою дверь в Москве». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Okko.
Сюжет вновь будет основан на оригинальном турецком сериале, но с учетом российского контекста. Комедийная мелодрама рассказывает об отличнице Саше Гордеевой, которая мечтала о карьере ландшафтного дизайнера, но вылетела с последнего курса университета.
Ее именную стипендию аннулировали из‑за действий архитектурного бюро Сергея Градского. Девушка решает отомстить архитектору, но знакомство с ним оборачивается неожиданным предложением. Градский готов вернуть Саше возможность учиться и даже трудоустроить ее, если она согласится притвориться его невестой на два месяца.
Главных героев сыграли Никита Волков из «Трудных подростков» и Лиана Гриба, известная по «Дурной крови», «Дороге к счастью», «Монастырю» и «Триггеру».
Первый эпизод российской версии появился в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier 12 февраля 2024 года. По итогам первого полугодия «Постучись в мою дверь в Москве» вошел в тройку лидеров зрительского сериального топа онлайн-кинотеатра Okko.
«В России достаточно скептически относятся к адаптациям и всегда очень внимательно сравнивают новую версию с оригиналом. <…> Но в итоге мы не прогадали! С каждым новым эпизодом сериала наша уверенность в том, что мы сделали правильный выбор только возрастала», — заместитель гендиректора онлайн-кинотеатра Okko Эльвира Дмитриевская.
Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» транслировался в 85 странах мира, в том числе и в России, где у проекта огромное количество поклонников. Финальный эпизод оригинального проекта обошёл по популярности даже «Игру престолов», а главный герой ― Серкан Болат ― обрел культовый статус.