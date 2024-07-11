Новые сезоны сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь» отменили

«У плохих новостей бывают разные причины, мы не хотели бы сейчас вдаваться в подробности, пусть это останется… за кадром. Мы объективно расстроены, но обязательно справимся и пойдем дальше. Ведь хороших историй много не бывает!» — написали представители Good Story Media.