Новые сезоны сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь» отменили

Съемки следующих сезонов сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкая жизнь», запланированные на лето, не состоятся. Причины отмены студия Good Story Media не сообщила.
«У плохих новостей бывают разные причины, мы не хотели бы сейчас вдаваться в подробности, пусть это останется… за кадром. Мы объективно расстроены, но обязательно справимся и пойдем дальше. Ведь хороших историй много не бывает!» — написали представители Good Story Media.
Создатели шоу пообещали «сделать все возможное», чтобы опубликовать в открытом доступе сценарии нереализованных сезонов «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Сладкой жизни».
«Мир! Дружба! Жвачка!» с Юрой Борисовым выходил онлайн-кинотеатре Premier с 2020 года. История про подростков 1990-х и их взросление успела просуществовать на экранах три сезона.
Первый сезон «Сладкой жизни» вышел в 2014 году. Сериал рассказывает о нескольких жителях Москвы и их проблемах в жизни.