Бикини принцессы Леи, молот Тора и шлем из «Мандалорца» продадут на аукционе в Голливуде

На аукцион Heritage выставят декорации, костюмы и иллюстрации из «Звездных войн», «Звездного пути», «Тора» и других культовых научно-фантастических фильмов, передает Variety.
Среди них — бутафорский штурмовой истребитель Y-wing, который помог Люку Скайуокеру уничтожить Звезду Смерти в фильме «Звездные войны: Новая надежда», металлическое бикини Принцессы Леи из «Возвращения джедая», картина «USS Enterprise» Грега Джейна, постер «Бегущего по лезвию», молот Тора, использованный в картине «Тор: Темный мир», и шлем «Мандалорца».
«Heritage вновь собирает вместе важнейшие культурные артефакты, которые никогда прежде не оказывались в одном месте», — сказал в своем заявлении Джо Маддалена, исполнительный вице-президент Heritage Auctions.
«Наличие всех этих предметов в одном пространстве заставляет осознать, насколько эти научно-фантастические фильмы и телевизионные шоу повлияли на формирование наших взглядов и представлений о мире», — добавил он.
Стартовая цена бикини принцессы Леи Органы в исполнении Кэрри Фишер составит 30 тыс. долларов, а Y-wing предложат покупателям за 300 тыс. Шлем Дина Джарина из «Мандалорца» будет стоить около 20 тыс. долларов.
Корабль USS Excelsior — более 40 тыс. долларов, а ранний сценарий Стэнли Кубрика и Артура Кларка для легендарной «Космической одиссеи 2001 года» — более 10 тыс. долларов. Молот Мьельнир обойдется поклонникам до 17,5 тыс. долларов . Аукцион пройдет с 25 по 26 июля в Лос-Анджелесе.