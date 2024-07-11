Шарлот извинился перед патриархом Кириллом. В РПЦ призвали учесть это в суде

На него завели уголовные дела о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов. Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.