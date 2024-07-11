Шарлот извинился перед патриархом Кириллом. В РПЦ призвали учесть это в суде

Сегодня в 15:12
Фото: Эдуард Шарлот/«ВКонтакте»

Певец Эдуард Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и всеми православными верующими. Видео опубликовал Алексей Лапузин по просьбе музыканта.

«Я лично не одобряю распространенную в последнее время практику, когда кого‑то заставляют просить прощение на камеру, так как это представляет собой разновидность психологического насилия», — написал адвокат, отметив, что Шарлота никто извиняться не заставлял.

По словам Лапузина, Шарлот пишет в СИЗО стихотворения, в том числе с религиозной тематикой, а после своего освобождения он хотел бы принимать участие в культурных мероприятиях, которые проводит Русская православная церковь.

В РПЦ уже увидели видео и отреагировали на него. Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что извинения должны быть учтены следствием и судом при дальнейшем разбирательстве.

Эдуарда Шарлота задержали в ноябре прошлого года по прилете из Армении в Петербург. Шарлот говорил, что хочет вернуться в Россию, чтобы презентовать новый русскоязычный альбом и «бороться за русскоязычную культуру».

На него завели уголовные дела о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении документов. Поводом для дел стали видео из соцсетей музыканта. В одном он порвал букву Z в цветах георгиевской ленты, в другом переделал «текст песни „День Победы“ с явно оскорбительным характером», а на третьем испортил военный билет, а затем прибил его к кресту вместе с портретом патриарха Кирилла.

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