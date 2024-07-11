В Махачкале задержали мужчину, пытавшегося вывезти на себе 28 килограмм золота

В аэропорту Махачкалы задержали мужчину, который пытался провезти на себе больше 28 килограмм золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
У пассажира обнаружили под одеждой в специальном корсете 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий. Стоимость изъятого превысила 142 млн рублей.
Против мужчины завели уголовное дело по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Наказание по данной статье — от штрафа в размере до 1 млн рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) города Орла обнаружила 441 грамм каннабиса в посылке из Таиланда. В пресс-службе ведомства рассказали, что местный житель заказал приставку Xbox, в которой и находились наркотические вещества. Общую стоимость марихуаны в посылке оценили в 2 млн рублей.